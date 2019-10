Bittere Nachricht für BVB! Kapitän Marco Reus fällt "noch angeschlagen" gegen Inter Mailand aus

Marco Reus war nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit den Kräften am Ende. Jetzt verpasst der Nationalspieler von Borussia Dortmund das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand. Der BVB teilte am Dienstagmorgen über Twitter mit, dass der 30-Jährige "noch angeschlagen" sei. Reus leidet noch immer unter den Nachwirkungen einer Grippe. Nach Auskunft eines Vereinsprechers soll "Reus keine drei Partien in einer Woche bestreiten."

Reus war in Gladbach das Gesicht der möglichen BVB-Trendwende

Am Samstag war Reus noch das Gesicht der möglichen Trendwende. Tags zuvor noch von Fieber geplagt, hielt er bis zum Ende durch und sorgte mit seinem fünften Saisontor (58.) für das Ende des Unentschieden-Fluchs nach drei verschenkten Siegen in Serie. Manager Michael Zorc lobte die Selbstlosigkeit seines Kapitäns, dessen Einsatz nach eigener Auskunft bis zum Anpfiff "auf des Messers Schneide" gestanden hatte.

"Am Freitag hat Marco nicht einmal das Training beenden können", sagte Zorc: "Aber er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt." Es sei ihm eben besser gegangen, sagte Reus, deshalb habe er unbedingt spielen wollen. Was zunächst wie eine Fehlentscheidung aussah. "Dass ich in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt habe, weiß ich auch", gestand der 30-Jährige ein: "Aber man darf nie aufstecken."