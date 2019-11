Kryptischer BVB-Tweet vor Duell mit FC Bayern: Marco Reus und Jadon Sancho nur "mit in München"?

Was will Borussia Dortmund mit diesem Tweet sagen? Einige Stunden vor dem Gipfeltreffen mit dem FC Bayern sorgt der BVB für Verwirrung. Der Einsatz der Offensivkräfte Marco Reus und Jadon Sancho ist vor dem Top-Duell in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) unsicher. Beide Dortmund-Stars saßen am Freitag im Flieger nach München - doch der BVB-Tweet legt nahe, dass beide nur zur Unterstützung dabei sein könnten. "Stark, dass ihr mit in München seid", schreiben die Schwarz-Gelben bei Twitter.