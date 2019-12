BVB in Hoffenheim ohne Marco Reus - auch Einsatz von Jadon Sancho ungewiss

Borussia Dortmund muss im letzen Spiel der Bundesliga -Hinrunde am Freitag bei der TSG Hoffenheim auf Kapitän Marco Reus verzichten. "Marco kann definitiv nicht spielen", sagte BVB-Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Er hat nach dem Spiel gegen RB Leipzig etwas gespürt. Es ist ein Muskelfaserriss." Neben dem Nationalspieler könnte auch Jadon Sancho, der beim 3:3 gegen Leipzig von Krämpfen geplagt ausgewechselt worden war , im abschließenden Pflichtspiel des Jahres ausfallen. Favre: "Wir hoffen, dass er dabei ist. Aber ich weiß es noch nicht."

Sollten beide Offensivstars ausfallen, wäre Favre in Hoffenheim zu erheblichen Umbauarbeiten gezwungen - was so gar nicht nach dem Geschmack des Schweizers sein dürfte. Schließlich lief es in der Spitzenpartie gegen RB zumindest im Spiel nach vorn nach Plan. Einziges Manko: Der Sieg wurde durch zwei individuelle Fehler von Roman Bürki und Julian Brandt geradezu weggeworfen. "Das war schwer zu akzeptieren. Leipzig hatte kaum Chancen", meinte Favre: "Aber wir müssen nach vorn schauen und positive Gedanken haben. Sonst geht es nicht."