Marco Reus und Julian Brandt in der Formkrise: Das sagt BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Gladbach-Spiel

Borussia Dortmund muss endlich wieder punkten. Sonst droht der avisierte Kampf um die Meisterschaft bereits frühzeitig in der Saison zum unmöglichen Unterfangen zu werden. Eine Gala gegen den bisherigen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach am Samstag/18.30 Uhr) würde BVB-Trainer Lucien Favre gut tun. Der Schweizer muss gegen starke Gäste darauf hoffen, dass seine Nationalspieler Marco Reus und Julian Brandt besser funktionieren als in den vergangenen Wochen.