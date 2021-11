"Damit kommen wir gar nicht klar": Reus kritisiert BVB-Taktik gegen Leipzig – Trainer Rose rechtfertigt sich

Nur drei Tage nach dem ernüchternden 1:3 gegen Ajax Amsterdam in der Champions League setzte es für Borussia Dortmund den nächsten Rückschlag. Im Bundesliga-Topspiel kassierte der BVB am Samstag gegen RB Leipzig eine 1:2-Pleite und damit einen herben Dämpfer im Rennen um die Spitze. Tabellenführer FC Bayern zog durch den vorherigen Erfolg gegen den SC Freiburg (2:1) auf nunmehr vier Punkte davon. Die Nerven lagen bei Kapitän Marco Reus nach dem Abpfiff blank. Der 32-Jährige echauffierte sich insbesondere über taktische Vorgaben. Trainer Marco Rose hatte sein Team mit einer Fünferkette ins Rennen geschickt. "Die erste Halbzeit kann man gleich vergessen, in der zweiten haben wir auf Viererkette umgestellt, was uns deutlich besser liegt", schimpfte Reus bei Sky. Anzeige

Der Offensivspieler begrüßte die Umstellung nach dem Seitenwechsel zu einer Viererkette. Diese liege dem Team "deutlich besser, weil wir da aktiver sind als in der Fünferkette", erklärte Reus. "In der Fünferkette haben wir dann einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar. Das muss man ganz einfach sagen." In der Folge hätte ein "saudummes 2:1" eine leistungsgerechte Niederlage besiegelt. "Das war zu einfach. Leipzig hatte noch sehr viele Möglichkeiten, den Sack zuzumachen. Eine verdiente Niederlage. Umso bitterer, dass sie so zustande gekommen ist."

Trainer Rose rechtfertigte sich im Anschluss für die Wahl der Formation. "Es gibt immer unterschiedliche Gründe, wonach man aufstellt", sagte der 45-Jährige. "So haben wir die Jungs auf ihren besten Positionen ins Rennen geschickt." Dass die Pleite auf das System zurückzuführen sei, schloss Rose kategorisch aus. "Die Grundordnung ist das eine, die Bewegung in der Grundordnung ist das andere. Die haben wir in der ersten Halbzeit nicht so umgesetzt", erklärte der BVB-Coach, der erst vor der Saison von Borussia Mönchengladbach zu den Westfalen gekommen war. "Das ist keine Frage des Systems. Wir haben auch mit Dreierkette dieses Jahr schon Punkte geholt. Die Diskussion erübrigt sich."