BVB-Kapitän Marco Reus nach Pleite bei Lazio Rom mit Frust-Rede: "Einfach schlecht"

In Marco Reus brodelte es. Mächtig angefressen und mit dickem Hals setzte der Kapitän von Borussia Dortmund nach der 1:3 (0:2)-Pleite zum Auftakt der Champions League bei Lazio Rom zur Analyse an. Nur unterbrochen von den Fragen des Sky-Reporters sprudelte es aus dem Nationalspieler heraus. "Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Das ist mir unerklärlich. Vorne waren wir nicht zielstrebig genug, hinten nicht kompakt. So darf man nicht auftreten. Das war einfach schlecht", meinte Reus: "Das ist nicht unser Anspruch. Wir haben alles vermissen lassen und verdient verloren.“