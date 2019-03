BVB nach Sieg bei Hertha BSC obenauf: "Gibt Push" - "Tun alles, um Meister zu werden"

Turbulent war es. Patzer von Torhüter Roman Bürki, zweimaliger Rückstand, Elfmeter-Ärger inklusive TV-Ausraster von Trainer Lucien Favre, dazu zwei Platzverweise für Hertha BSC. Am Ende 90 aufreibender Minuten war Borussia Dortmund aber obenauf. Der 3:2-Auswärtssieg in Berlin war Balsam auf die zuletzt immer wieder geschundenen BVB-Seelen. Das Team löste den FC Bayern, der erst am Sonntagabend gegen Mainz 05 ran muss, zumindest vorübergehend wieder an der Tabellenspitze ab. Noch viel wichtiger: Die Moral ist zurück. Neben den drei Punkten gab es das, was im Titelkampf entscheidend sein kann: Jede Menge Selbstvertrauen.

"Das Wichtigste sind die drei Punkte, die helfen uns am meisten", meinte Matchwinner Marco Reus nach seinem Last-Minute-Siegtor bei Sky: "Wir wissen schon, dass es momentan nicht so leichtfüßig geht wie in der Hinrunde. Momentan erarbeiten wir uns die Torchancen sehr, sehr hart. Wir verlieren dadurch etwas Kraft. Aber nur so kriegen wir mehr Selbstvertrauen. So ein Sieg in der 92. Minute gibt der Mannschaft einen unheimlichen Push. Natürlich hat man heute auch gesehen, dass wir noch enorm viel zu verbessern haben."

Mittelfeld-Motor Thomas Delaney ergänzte: "Wir wissen alle, dass wir alle Spiele gewinnen müssen, weil Bayern kommt. Für uns als Mannschaft ist so ein Sieg mental sehr wichtig." Die Bedeutung des Triumphs ist nach dem Ausscheiden in Champions League und DFB-Pokal noch ein wenig größer. Denn plötzlich ist die Bundesliga der einzige Wettbewerb, in dem für den BVB in diesem Jahr der Titel herausspringen kann. Inzwischen formuliert man diese Ambitionen auch offensiv. "Wir biegen jetzt ins letzte Drittel der Saison ein. Und wir haben für uns klar definiert, dass wir alles tun werden, um Deutscher Meister zu werden", erklärt Manager Michael Zorc im ZDF.

