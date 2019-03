BVB ein Leben lang? Sportdirektor Michael Zorc sicher: Kapitän Marco Reus bleibt bis zum Karriereende

Das zumindest hat der Sportdirektor jetzt im Gespräch mit der Sport Bild erklärt. "Marco ist Identifikations-Figur und in Dortmund stark verwurzelt. Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass er mal für einen anderen Klub spielt", sagt Zorc.

Erst am Samstagabend hatte Reus seinen BVB mit einem Treffer in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg gegen Hertha BSC Berlin geschossen. Ein extrem wichtiger Erfolg für Borussia Dortmund im Rennen um die deutsche Meisterschaft, zeigte sich doch auch Bayern München zuletzt bestens aufgelegt. In der entscheidenden Phase der Saison, das weiß auch Zorc, sind mentalitätsstarke Spieler wie der 29-Jährige unverzichtbar. "Marco ist gereift als Mensch. Er übernimmt mehr Verantwortung als zuvor, auf und abseits des Platzes", erklärt der Sportdirektor. Umso mehr kämpft Zorc darum, den Offensivspieler dauerhaft an den Klub zu binden.