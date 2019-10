BVB-Trainer Favre hofft auf Derby-Rückkehr von Reus: "Er ist sehr wichtig" - Alcácer fällt weiter aus

Fragezeichen hinter BVB-Stars - Favre: "Ein paar Spieler sind erkältet"

Reus sei im Dortmunder 4-2-3-1 ein "sehr wichtiger Spieler", sagte Favre , der im Gegensatz zu seinem Gegenüber David Wagner bereits über Revierderby-Erfahrungen verfügt - die ihm allerdings nicht unbedingt schmecken. Das Hinspiel in Gelsenkirchen könnte der BVB im Vorjahr zwar mit 2:1 gewinnen. Im Rückspiel kassierten die Dortmunder im heimischen Signal Iduna Park in doppelter Unterzahl aber eine nicht unverdiente 2:4-Niederlage - die dem Klub am Ende wohl die Meisterschaft kostete.

Einen besonderen Druck verspürt der zuletzt viel kritisierte Ex-Gladbacher nicht. "Wir haben Druck vor jedem Spiel. Das Derby ist sehr wichtig, der Druck ist aber in jedem Spiel groß." Dass er in Dortmund nach zuletzt schwachen Wochen unter besonderer Beobachtung steht, nimmt der 61-Jährige gelassen. "Es ist heutzutage so, was können wir machen? Ich konzentriere mich auf meinen Job."