Marco Reus nimmt BVB-Bosse in die Transfer-Pflicht: "Müssen gucken, was noch machbar ist"

Schlägt Borussia Dortmund nach seiner Transferoffensive nochmals zu? Geht es nach BVB-Kapitän Marco Reus stellt sich diese Frage gar nicht. In einem Interview mit der Bild plädiert der Nationalspieler trotz der Neuzugänge Nico Schulz, Julian Brandt und Thorgan Hazard sowie Transfer-Ausgaben in Höhe von knapp 100 Millionen Euro für die Verpflichtung weiterer neue Spieler.

"Unsere Einkäufe sind momentan sehr gut" , betonte der 30-Jährige mit Blick auf die Verpflichtungen der drei Bundesliga-Stars aus Hoffenheim, Leverkusen und Mönchengladbach. Er mahnt aber auch: "Wir müssen da noch mal gucken, was da noch kommt und was da noch machbar ist." Heißt: Wenn möglich, sollen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc die Kriegskasse öffnen und weitere Spieler verpflichten.

Verstärkt der BVB noch die Defensive? Wendel, Boateng und Koscielny werden gehandelt

Vor allem in der Defensive sowie im zentralen Mittelfeld könnte der BVB noch weitere Spieler gebrauchen. Die Namen Ilkay Gündogan (der ManCity-Star wäre ein Rückkehrer) und Wendel (von Sporting Lissabon) wurden für die Schaltzentrale zuletzt immer wieder kolportiert. Die Zukunft von Julian Weigl ist ungewiss, in der Vorsaison lastete viel Druck auf Axel Witsel und Thomas Delaney. Möglich, dass Weigl und Mahmoud Dahoud die Borussen noch verlassen.