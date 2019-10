BVB-Kapitän Marco Reus fehlt nach Grippe gegen Inter - So reagiert das Netz: "War es das wert?"

Mit einer Sorge mehr geht Borussia Dortmund in seiner nächste Champions-League-Prüfung, mit einem Sieg will der BVB einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Das Team von Trainer Lucien Favre muss bei Inter Mailand am Mittwoch (21 Uhr, Sky) aber ohne seinen Kapitän Marco Reus bestehen.