Rückschlag für Marco Reus: BVB-Kapitän fällt erneut auf unbestimmte Zeit aus

Reus hatte der Borussia schon seit Februar gefehlt, zuletzt aber nach Klubangaben "intensiv gearbeitet und Fortschritte gemacht". Nun wird er von einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur zurückgeworfen. Wie lange Reus den Dortmundern konkret fehlen wird, verriet der Klub zunächst nicht. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden - also ohne Operation.

BVB startet am Montag ins Training - ohne Reus

Der BVB steigt am kommenden Montag in die Saisonvorbereitung und ins Mannschaftstraining ein. Am 10. August geht es ins Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz. Das erste Pflichtspiel steht zwischen dem 11. und dem 14. September im DFB-Pokal an. Dann geht es zu Drittligist MSV Duisburg.