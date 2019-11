BVB-Kapitän Marco Reus vor Spielen gegen Inter und Bayern verletzt: "Hoffen, dass es nicht so schlimm ist"

Borussia Dortmund bangt vor den beiden Top-Spielen am Dienstag in der Champions League gegen Inter Mailand und vier Tage später in der Bundesliga beim FC Bayern um den Einsatz von Marco Reus. Der Nationalspieler zog sich am Samstag beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg eine Fußverletzung zu und musste bereits nach 28 Minuten ausgewechselt werden. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Es kann sein, dass die Kapsel etwas abbekommen hat", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Trainer Lucien Favre meinte: "Er hat einen Schlag abbekommen, Wir wissen noch nicht genau, was er hat."