BVB meldet: Marco Reus weiterhin fraglich für Spiele gegen Inter Mailand und FC Bayern

Borussia Dortmund muss weiterhin um einen Einsatz von Marco Reus vor den beiden Top-Spielen am Dienstag in der Champions League gegen Inter Mailand und vier Tage später in der Bundesliga beim FC Bayern fürchten. Wie der Bundesligist am Sonntagnachmittag bekannt gab, hat der Kapitän Probleme mit dem Sprunggelenk und wurde am Tag nach dem 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg intensiv untersucht. "Über seinen Einsatz am Dienstag gegen Inter Mailand wird kurzfristig entschieden", heißt es in der Meldung des BVB.