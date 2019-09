Kommentar zum Wutausbruch von BVB-Star Marco Reus: Die Mentalitätsfrage muss erlaubt sein

Marco Reus konnte am Sonntagabend nicht mehr an sich halten , als Reporter Ecki Häuser ihm nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt die Mentalitätsfrage im Sky-Interview stellte. „ Eure Mentalitäts-Scheiße geht mir so auf die Eier" , sagte der Kapitän von Borussia Dortmund : "Das 2:2 war ein Mentalitäts-Problem? Ist das Euer Ernst? Jede Woche dieselbe Kacke.“

Ja! Denn so lange der BVB in Bundesliga -Spielen immer wieder pomadig, selbstgefällig und scheinbar ohne den nötigen Willen auftritt, ist genau diese Frage berechtigt. Borussia Dortmund führte gegen Eintracht Frankfurt zweimal – und brachte den Sieg dennoch nicht über die Zeit . Dies ist nicht zum ersten Mal passiert, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre. Immer wieder schaffen es die Dortmunder nicht, Spiele zu Ende zu bringen. Oder – wie gegen Union Berlin – überhaupt mit der richtigen Einstellung zu beginnen.

Noch am Dienstag zeigte der BVB in der Champions League gegen den FC Barcelona einen formidablen Auftritt, spielte den spanischen Topklub regelrecht an die (gelbe) Wand. Mit einer Galligkeit, mit der das Team jeden Gegner in der Bundesliga besiegen kann. Doch am Sonntag fehlte genau das. Wieder einmal. Statt die Räume, die sich vor allem gegen Ende des Spiels auftaten, konsequent zu nutzen, bot der BVB den Frankfurter selbst viel Platz an. Den Dortmundern gelang es nicht mehr, die Flanken der Eintracht zu verhindern. Der BVB bettelte förmlich um das späte Gegentor.