Dank an Edin Terzic: BVB-Start für Trainer Marco Rose "nicht ohne" – Personal-Update vor Gladbach-Spiel

Nach knapp drei Monaten bei Borussia Dortmund hat Marco Rose eine erste Zwischenbilanz gezogen und seinem Vorgänger Edin Terzic für dessen Loyalität und Teamgeist gedankt. "Wir alle wissen, dass die Konstellation als ich nach Dortmund kam nicht so ohne war", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga -Spiel bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach am Samstag. Terzic hatte den BVB in der vergangenen Saison in die Champions League und zum DFB-Pokalsieg geführt. Mancher Beobachter zweifelte an der Entscheidung, den 38-Jährigen durch Rose zu ersetzen. Terzic wurde schließlich zum Technischen Direktor der Borussen ernannt .

"Man muss keinen Hehl daraus machen: Natürlich sind die Ergebnisse wichtig, um das Vertrauen der Spieler in das, was man macht, zu erhöhen. Und sie sind auch wichtig, Vertrauen in der öffentlichen Wahrnehmung zu entwickeln", sagte der BVB-Coach. Rose scheint in Dortmund als angekommen. Seiner Rückkehr nach Gladbach, wo er für seinen Wechsel aus einem noch laufenden Vertrag ausstieg und in Teilen der Fan-Szene folglich alles andere als beliebt ist, sieht er gelassen entgegen. "Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Das ist das Spiel." Alles andere versuche er nicht an sich sich herankommen zu lassen, meinte der Coach und betonte, dass er sich auf viele handelnde Personen und Spieler seines früheren Klubs freue.