BVB-Trainer Rose mahnt nach Sieg gegen Hoffenheim: "Eine Menge Dinge, über die wir reden wollen"

Dank Erling Haaland hat sich Borussia Dortmund doch noch einen unverhofften Heimsieg erzittert. Beim phasenweise wilden 3:2 gegen die TSG Hoffenheim traf der Norweger erst in der ersten Minute der Nachspielzeit - und verlängerte den Signal Iduna Park in ein Tollhaus. Nur eine Zeigerumdrehung zuvor hatte Gästestürmer Mounas Dabbur den BVB mit seinem Ausgleichstreffer geschockt, nachdem die Borussia seine zwischenzeitliche Kontrolle über das Spiel verloren hatte. Kein Wunder also, dass BVB-Trainer Marco Rose nicht nur positive Eindrücke mit in die Länderspielpause nimmt. Anzeige

Der Ex-Gladbacher, der sich einmal mehr auf Goalgetter Haaland (Jude Bellingham: "Er ist eine Maschine") verlassen konnte, lobte seine Mannschaft zwar für "eine Willensleistung" im Endspurt. "Es ist aber klar, dass es noch eine Menge Dinge gibt, über die wir reden wollen. Da geht es um das Spiel mit dem Ball, Sicherungsverhalten, Positionsspiel und Spielaktivität im letzten Drittel", sagte Rose, der versöhnlich ergänzte: "Aber wenn du dieses Spiel hier heute Abend 3:2 gewinnst, dann gibt dir das erstmal Ruhe."

Torwart Kobel: BVB-Comeback "nicht selbstverständlich" Die hätte es bei einem Remis wohl nicht gegeben, schließlich wäre es für den BVB nach der Supercup-Niederlage gegen den FC Bayern (1:3) und der Liga-Pleite beim SC Freiburg (1:2) das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg gewesen - und das unmittelbar vor der Länderspielpause. Rose zollte auch den Hoffenheimern Respekt, die dem BVB trotz eines Rückstandes kurz nach der Pause alles abverlangt hatten und zwei Mal wieder ins Spiel zurückgefunden hatten. "Es war ein sehr schwieriges Spiel, wo wir in einer Phase auch komplett rausgeflogen sind. Dass wir das Spiel dann noch drehen, spricht für die Jungs", so Rose weiter.