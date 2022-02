"Da war Toto nicht mit dabei": BVB-Trainer Marco Rose verpasst Thorgan Hazard Denkzettel

Nach dem überraschenden Patzer des FC Bayern München in Bochum ist Borussia Dortmund in der Tabelle der Bundesliga auf sechs Punkte herangerückt. Mit einem 3:0-Sieg am Sonntag bei Union Berlin verringerte der BVB den Abstand zum Tabellenersten und hält das Meisterrennen in der Bundesliga trotz der bisherigen Dominanz der Bayern offen. Ein Thema sorgte nach dem Abpfiff aber für Gesprächsstoff: Das Fehlen von Thorgan Hazard. Zunächst war über eine Verletzung spekuliert worden. Doch es gab andere Gründe, wie BVB-Trainer Marco Rose nach der Partie auf der Pressekonferenz verriet. Anzeige

"Ich habe gestern einfach mit dem Trainerteam entschieden, welchen Kader wir mitnehmen und wer sich in der Trainingswoche aufgedrängt hat", sagte Rose: "Da war Toto nicht mit dabei." Der BVB-Coach erklärte auf Nachfrage, dass es sich um "keine Verletzung" gehandelt habe. Hazard wurde damit zum ersten Mal in dieser Saison aufgrund seiner sportlichen Verfassung nicht für das Aufgebot berücksichtigt. In dieser Spielzeit absolvierte der Belgier 22 Pflichtspiele für die Dortmunder, stand aber nur zehn Mal in der Startelf.