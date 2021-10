BVB-Trainer Rose über Matchwinner Haaland: "Wäre sehr gut gewesen, wenn wir ihn eher hätten rausnehmen können"

Das war ein Super-Comeback! Nach dem 3:1 (1:0) gegen Mainz 05 und dem Sprung von Borussia Dortmund an die Bundesliga-Spitze genoss Erling Haaland die Ovationen der Fans in vollen Zügen. Mit breitem Grinsen machte der zweifache BVB-Torschütze ein Selfie mit einem auf den Rasen gerannten Flitzer und überließ ihm generös sein Trikot. "Er hat uns gefehlt. Einfach, dass er da ist, ist für uns wichtig, weil er immer zwei Spieler bindet", schwärmte etwa BVB-Kapitän Marco Reus bei Sky. Haaland überzeugte auf ganzer Linie - und das, obwohl der Torjäger gar nicht 100-prozentig fit war, wie Trainer Marco Rose vor Anpfiff verriet. Nach dem Spiel überraschte der Coach dann mit einer weiteren Aussage ...

So hätte Rose den Matchwinner liebend gern mit Blick auf das schwere Champions-League-Spiel drei Tage später bei Ajax Amsterdam ausgewechselt, gab der Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu: "Es wäre sehr gut gewesen, wenn wir ihn eher hätten rausnehmen können", so Rose. "Aber er macht immer auch wieder ein Tor in der 95. Minute, das einem helfen kann, außerdem brauchen wir ihn hinten als freien Mann bei Standards.“