Sportdirektor Michael Zorc stellt Mario Götze "Abschiedsspiel" bei Borussia Dortmund in Aussicht

Mario Götze könnte noch ein letztes Mal für Borussia Dortmund auflaufen. Nachdem der Offensivallrounder zuletzt gefehlt hatte, weil er bei der Geburt seines Sohnes dabei war und demzufolge die Quarantäne-Vorschriften der DFL nicht einhalten konnte, könnte er am letzten Bundesliga-Spieltag am 27. Juni gegen die TSG Hoffenheim wieder im Aufgebot stehen. "Am Samstag in Leipzig wird er nicht dabei sein. Es müssen zunächst die Testverfahren wieder aufgenommen werden. Es besteht aber schon die Hoffnung, dass er gegen Hoffenheim dabei sein kann", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Freitag.