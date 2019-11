Wegen Mario Götze: Trainer Lucien Favre hätte BVB-Tor gegen Inter Mailand fast verpasst

Am Dienstag erneuerte Favre seine Wertschätzung für Götze, der gerade zu Saisonbeginn nicht auf die erhofften Einsatzzeiten gekommen war, und sagte vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand in einem Interview mit Spox und DAZN: "Ich weiß, dass Mario Götze in Deutschland ein Idol ist. Er ist ein sehr guter Spieler." Dann erklärte er, warum Götze dennoch nicht immer von Beginn an spielt und verwies auf die Konkurrenzsituation beim BVB.