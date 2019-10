BVB-Trainer Lucien Favre erklärt: Darum muss Mario Götze gegen Slavia Prag auf die Bank

Nächste Enttäuschung für Mario Götze! Nachdem der 27-Jährige am vergangenen Samstag beim 2:2 gegen Werder Bremen erstmals in dieser Saison in der BVB-Startelf gestanden hatte, fehlte er am Mittwochabend im Champions-League-Spiel bei Slavia Prag wieder in der Anfangsformation. Dabei hatte er sich mit einem Treffer gegen Werder für mehr empfohlen - auch und gerade, weil Torjäger Paco Alcacer in Tschechien verletzt fehlte. Statt Götze brachte Trainer Lucien Favre Julian Brandt von Beginn an. Ob der Nationalspieler in die Spitze rückt, wollte der Schweizer aber nicht kommentieren.