Bericht: Unfall im Training - BVB-Star Mario Götze hat sich Nase gebrochen

Zwei Spiel-Einsätze, zweimal eingewechselt, 23 Minuten auf dem Platz. Das ist die Pflichtspiel-Bilanz von Mario Götze in der aktuellen Saison. Seit seinem Kurzauftritt beim 5:1-Auftaktsieg gegen den FC Augsburg Mitte August hat der Weltmeister von 2014 kein Pflichtspiel mehr für Borussia Dortmund absolviert - und jetzt ist Götze laut eines Berichts der Bild auch noch verletzt. So habe er sich im Training in der vergangenen Woche die Nase gebrochen. Deshalb soll er bei der 1:3-Niederlage gegen Union Berlin mit einer Maske auf der Bank gesessen haben.

BVB-Star Götze lässt sich wegen gebrochener Nase Carbon-Maske anfertigen - und spielt nicht

Zuletzt machten immer wieder Gerüchte über einen BVB-Abgang von Götze nach dieser Saison die Runde. Sollten sich Götze und der BVB nicht auf einen neuen Vertrag einigen, könnte der 63-malige Nationalspieler den Klub nach der Saison ablösefrei verlassen. Wie die Bild am Sonntag im August berichtete, sei der BVB zwar an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Offensivallrounder interessiert - allerdings nur zu veränderten Konditionen. So soll Götze derzeit angeblich zehn Millionen Euro pro Saison verdienen. Die Dortmunder seien künftig nur noch zu Gehaltszahlungen in Höhe von acht Millionen bereit, schrieb das Blatt.