Sorgen beim BVB: Auch Mario Götze und Paco Alcacer fallen gegen Hertha aus

Gleich zwei Leistungsträger fallen demnach in Berlin aus: Mario Götze und Paco Alcacer fehlten beim Abflug am Freitagabend, haben die Reise in die Hauptstadt gar nicht angetreten. Sowohl der seit Wochen überragende Götze als auch Spanien-Stürmer Alcacer verletzten sich im Abschlusstraining des BVB. Die Dortmunder haben bislang noch keine Informationen über die Schwere der Verletzungen herausgegeben.