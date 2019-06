BVB bestätigt: Gespräche mit Mario Götze über neuen Vertrag nach der Sommerpause

Der Vertrag von Mario Götze läuft bei Borussia Dortmund in einem Jahr aus. Der BVB will den WM-Helden von 2014 aber nicht ziehen lassen. Gegenüber der Sport Bild bestätigt BVB-Sportdirektor Michael Zorc, dass der Revierklub nach der Sommerpause konkrete Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem 27-Jährigen führen will. "Zu Beginn der neuen Saison werden wir uns zusammensetzen", so Zorc.