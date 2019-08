BVB-Star Mario Götze schwärmt: Julian Brandt kann "uns nochmal auf ein höheres Level bringen"

Brandt war im Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Dortmund gekommen und ist neben Mats Hummels, Thorgan Hazard und Nico Schulz einer von bisher vier hochkarätigen Zugängen. Götze begrüßt die Transferoffensive seines Klubs und schreckt auch vor dem harten Konkurrenzkampf nicht zurück: "Ich mag es, wenn Konkurrenzkampf da ist und wir qualitativ hochwertige Spieler haben. So können wir das nächste Level erreichen, um dann hoffentlich in der Bundesliga den finalen Punch zu haben und in der Champions League weiter zu kommen."

Götze spricht über neuen Vertag beim BVB

Dabei erneuerte Götze aber auch seinen Flirt mit einem Wechsel ins Ausland. "Es ist natürlich ein Thema, weil es jetzt eben meine zehnte Bundesliga-Saison ist. Im Fußball kann alles passieren, aber es ist nicht so, dass ich mir generell Gedanken gemacht habe, wo ich unbedingt mal hinmöchte. Stand jetzt habe ich noch ein Jahr Vertrag in Dortmund und fühle mich in der Bundesliga wohl. Sonst hätte ich hier nicht schon so lange gespielt", sagte der Offensivallrounder.