BVB-Boss Watzke kündigt Verlängerung mit Mario Götze an: "Ist unser Bestreben"

Seit Wochen schon hat Mario Götze bei Borussia Dortmund Gala-Form. Nach langer Zeit mit Krankheit, Verletzung und Formschwäche gehört der 26-Jährige inzwischen wieder zu den absoluten Leistungsträgern des BVB. Allein im Jahr 2019 war Götze in der Bundesliga an neun Toren direkt beteiligt - in nur 14 Spielen. Nun ist klar: Die Dortmunder wollen den Vertrag mit Götze zeitnah verlängern.

Das aktuelle Arbeitspapier des Weltmeisters läuft 2020 aus. "Mario hat in den letzten Wochen eine sehr positive Entwicklung genommen. Beide Parteien wissen, was wir an uns haben und werden uns bald in Ruhe zusammensetzen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der Bild. Und weiter: "Unser Bestreben ist es, dass Mario weiter bei uns bleibt!" Schon in den vergangenen Wochen hatten die Dortmunder über eine mögliche Verlängerung mit Götze gesprochen - nun scheint es konkret zu werden.