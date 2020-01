Nach Wirbel um Sommer-Abgang: BVB-Star Götze bleibt bei Nullnummer im Test gegen Lüttich blass

Der BVB hat sich in seinem ersten Test während des Wintertrainingslagers in Spanien mit einem müden 0:0 vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich getrennt. Erwartungsgemäß bestimmte der Bundesliga-Vierte mit dem von seinem Treppensturz genesenen Axel Witsel in der Startelf die Partie von Beginn an. Die Überlegenheit vor dem Seitenwechsel konnten die Westfalen jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Abgesehen von einer Schussmöglichkeit für Nachwuchsspieler Chris Führich sowie einer Möglichkeit von Raphael Guerreiro kam der BVB nur selten in die gefährliche Zone.