Bericht: BVB arbeitet an Transfer-Coup mit Mandzukic - zweiter Juve-Star ebenfalls Thema

Dieser Transfer würde die hochkarätige Offensive von Borussia Dortmund weiter veredeln. Nach Informationen der Sport Bild soll der BVB an einer Verpflichtung von Vizeweltmeister Mario Mandzukic von Juventus Turin arbeiten. Demnach soll der 33-Jährige anders als noch im Vorjahr einem Sommer-Transfer offen gegenüberstehen. Die BVB-Bosse sollen den Kroaten nach der Analyse der abgelaufenen Saison unbedingt verpflichten wollen.

Der ehemalige Bayern-Star (88 Spiele, 48 Tore zwischen 2012 und 2014) war in Dortmund schon häufiger Thema , zuletzt wurde auch über eine Rückkehr zum FCB spekuliert . Klar ist: Der BVB sucht noch nach einem Stürmer, der Super-Joker Paco Alcacer und Mario Götze entlasten kann. Mandzukic würde als einer von wenigen Angreifern perfekt ins Anforderungsprofil einer erfahrenen, klaren Spitze passen.

Gazzetta: Auch Juve-Juwel Moise Kean beim BVB im Gespräch

Laut Bild hat es noch keine konkreten Verhandlungen zwischen Dortmund und den Vertretern des Kroaten gegeben, dessen Vertrag bei Juventus noch bis 2021 läuft. Als Ablöse für den früheren Wolfsburg- und Atlético-Angreifer, der seit vier Jahren in Turin spielt, sind bis zu 20 Millionen Euro im Gespräch.

In der vergangenen Saison war Mandzukic bei Juve auch wegen Verletzungssorgen nicht immer gesetzt - nach der Rückkehr von Gonzalo Higuain vom FC Chelsea dürfte er auch in der neuen Spielzeit keine Stammplatzgarantie haben. Das könnte sich der BVB zu Nutze machen. Offenbar waren sich Trainer Lucien Favre, Sportdirektor Michael Zorc, Berater Matthias Sammer und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in ihrer Analyse einig - Mandzukic würde perfekt passen.