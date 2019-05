Patzer und Elfmeter: Wirbel um Bürki-Vertreter Marwin Hitz beim BVB - So reagiert das Netz

Wahnsinn bei Borussia Dortmund: Ein kapitaler Torwartfehler von Ersatzkeeper Marwin Hitz hat kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit gegen den FC Augsburg für den Ausgleich der Gäste gesorgt. Oliver Fink köpfte den Ball aus kurzer Distanz genau in die Arme des Bürki-Ersatmanns im Tor des BVB. Doch der ließ die Kugel fallen und durch die Beine flutschen (47. Minute). Damit war die Führung durch Christian Pulisic (41.) dahin.

Die Aufregung bim Team von Trainer Lucien Favre war groß, denn durch den zwischenzeitlichen Ausgleich wären die Bayern sicher Meister - unabhängig vom Ergebnis der Münchner bei RB Leipzig. Zunächst war Hitz dann im Glück, weil Thomas Delaney die Dortmunder Führung wiederherstellte (53.). Allerdings war der Wirbel um den BVB-Keeper damit noch nicht vorbei. In der 57. Minute räumte Hitz Dodi Lukebakio strafbar ab - Elfmeter für die Fortuna. Allerdings blieb der Gefoulte als Torschütze zu ungenau: Lukebakios Schuss ging rechts am Tor vorbei. So blieb es beim 2:1 für Dortmund.