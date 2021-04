BVB-Matchwinner und Lob von Lothar Matthäus: Ansgar Knauff bejubelt "unglaubliche Woche"

Knauff selbst gab sich im Interview nach der Partie bescheiden. "Mich freut es auf jeden Fall", sagte der gebürtige Göttinger nach seinem dritten Bundesliga-Einsatz für den BVB. "Ich wollte einfach mein Bestes geben, das Spiel gewinnen und freue mich, dass es geklappt hat." Zusammen mit dem Startelf-Einsatz sei es eine "unglaubliche Woche" für ihn gewesen. "Ich hoffe, dass es genauso weitergeht", so der pfeilschnelle Außen. Genau diese Geschwindigkeit und technische Fertigkeit des Nachwuchsspielers will Trainer Edin Terzic sehen. "Es geht darum, dass er den Mut hat, allen zu zeigen, wie er im 1 gegen 1 vorbeifliegen kann", sagte der Coach nach der Partie, Knauff könne unter ihm befreit aufspielen, da er "die Verantwortung" übernehme, falls es mal beim U19-Nationalspieler nicht laufen sollte.

Knauff mit Sonderlob für Trainer Edin Terzic: "Ist ein Super-Trainer"

Im Sommer hatte Knauff die Vorbereitung im damals noch von Lucien Favre trainierten Team absolviert und dabei erstmals Profi-Luft geschnuppert. Der Junioren-Nationalspieler (zwei Länderspiele für die U19) hinterließ im Trainingslager einen derart guten Eindruck, dass er in der Folge auch aus der U19 in die U23 von Trainer Enrico Maaßen aufrückte. Und der dribbel- und tempostarke Flügelstürmer überzeugte auch bei den älteren Junioren als Torschütze und Vorlagengeber. Nach sechs Toren und sieben Torvorlagen in der U19 kommt Knauff bisher beim BVB II in der Regionalliga auf eine ähnliche Bilanz (sieben Tore, sechs Vorlagen in 22 Pflichtspielen).