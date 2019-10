BVB-Talent Mateu Morey: Für Dortmund sagte ich dem FC Bayern und Juventus Turin ab

Top-Talent Mateu Morey wurde vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im vergangenen Sommer offenbar auch vom FC Bayern und Juventus Turin umworben. "Das stimmt. Es gab diese Anfragen tatsächlich" , sagte der spanische Junioren-Nationalspieler den Ruhr Nachrichten. Den Ausschlag für den Transfer zum BVB habe am Ende die bessere Perspektive gegeben: "Ich halte den BVB für eine der besten Mannschaften in Deutschland, und ich glaube vor allem, dass meine Chancen als junger Spieler hier größer sind als bei anderen großen Klubs."

In dieser Entscheidung habe ihn zudem Sergio Gomez bestärkt, der im Januar 2018 vom FC Barcelona zur Borussia gegangen war und in dieser Saison Spielpraxis beim spanischen Zweitligisten SD Huesca sammeln soll. Nach einem Gespräch mit Gomez sei für ihn klar gewesen, "dass ich diesen Schritt machen will", erklärte Morey, der schließlich ablösefrei von Barca zur Borussia wechselte und einen Vertrag bis 2024 unterschrieb.