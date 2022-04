Pro und Contra: Süle kommt, Schlotterbeck wohl auch – Ist die Zeit von Hummels beim BVB abgelaufen? 

PRO: Hummels und der BVB sollten über ein Ende der Zusammenarbeit nachdenken

Den deutschen "Clasico", der längst keiner mehr ist und in Wahrheit noch nie einer war, wird er verpassen. Mats Hummels fehlt Borussia Dortmund aufgrund einer Muskelverletzung beim Meister-Matchball der Bayern in München. Wie oft er in Zukunft überhaupt noch für den BVB aufläuft, bleibt abzuwarten. Zwar deutet aktuell noch wenig daraufhin, dass sich die Wege des 33-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, und des Klubs im Sommer trennen werden. Doch die Verantwortlichen sollten sich gut überlegen, ob sie den Abwehrstar, der zu den Topverdienern zählt, noch mal mit einem neuen Kontrakt ausstatten.

Doch nicht nur die Kosten, das Alter und die häufiger werdenden Verletzungen (Hummels fehlte in dieser Saison schon 87 Tage) sind ein Problem, sondern inzwischen auch die Qualität. An guten Tagen kann Hummels noch immer ein Leistungsträger sein, an schlechten ist er ein Unsicherheitsfaktor - und diese Auftritte gab es zuletzt immer häufiger.

Nicht ohne Grund steht der Transfer von Niklas Süle bereits fest, der von Nico Schlotterbeck soll bald folgen – beide stehen dem Weltmeister von 2014 künftig vor der Nase. Ob dieser sich dauerhaft mit einem Platz auf der Bank anfreunden könnte, darf bezweifelt werden. Daher sollten beide Seiten über ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit nachdenken – der BVB hat es in der Vergangenheit schon zu häufig verpasst, alte Zöpfe zum richtigen Zeitpunkt abzuschneiden.

CONTRA: Hummels wäre in einer Dreierkette mit Süle und Schlotterbeck bestens aufgehoben

von SPORTBUZZER-Redakteur Moritz Speer

In Niklas Süle hat Borussia Dortmund für die nächste Saison bereits einen hochkarätigen Innenverteidiger an Land ziehen können, Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg soll folgen. Der aktuell zwar verletzte, aber sonst gesetzte Mats Hummels ist in der aktuellen Spielzeit wegen seiner schwankenden Leistungen immer wieder in die Kritik geraten. Aufgrund der aktuellen Personalentwicklungen stellt sich vielen Beobachtern zwangsläufig die Frage: Ist seine Zeit in Dortmund abgelaufen?



Klare Antwort: Nein! Die Schwarz-Gelben sollten auch in Zukunft auf Hummels bauen. Fest steht: Der 33-Jährige ist mit seiner Erfahrung unheimlich wichtig für die jungen Spieler beim BVB. Zu ihm können sie aufschauen, vor ihm haben sie Respekt. Auch Süle und Schlotterbeck können noch viel von ihm lernen. Der Weltmeister von 2014 kennt sich im Verein aus, ist Führungsspieler und zusammen mit Kapitän Marco Reus der verlängerte Arm von Trainer Marco Rose. Seine nach wie vor vorhandenen sportlichen Qualitäten spielen aber eine ebenso große Rolle.