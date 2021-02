Mats Hummels hakt "wirklich schlechte Phase" ab - BVB vor "drei Krachern" sebstbewusst

Borussia Dortmund sieht sich für die vielleicht anspruchsvollste Woche der bisherigen Saison gerüstet. "Die letzten drei Spiele von uns waren sehr gut. In der Bundesliga haben wir zweimal zu Null gewonnen und in der Champions League haben wir uns eine gute Ausgangslage erarbeitet. Das war sehr wichtig, da wir vorher eine wirklich schlechte Phase hatten", sagte Abwehrchef Mats Hummels nach dem 3:0 am Samstagnachmittag gegen Arminia Bielefeld bei Sky und ergänzte mit Blick auf die anstehenden Aufgaben: "Jetzt stehen drei absolute Kracher an und wir müssen nun beweisen, dass wir wirklich einen Schritt weiter sind." Anzeige

Am Dienstag geht es im Viertelfinale des DFB-Pokals zu Borussia Mönchengladbach mit dem künftigen BVB-Trainer Marco Rose. Vier Tage später steht das Bundesliga-Spiel bei Spitzenreiter FC Bayern an. Und weitere drei Tage danach geht es für die Dortmunder darum das 3:2 aus dem Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla zu veredeln und in die nächste Runde einzuziehen. Sollte die Borussia die drei Partien erfolgreich bestehen, dürfte die zwischenzeitliche Leistungsdelle nur noch eine verschwommene Erinnerung sein. Dass das Team das Potenzial für eine Siegesserie besitzt, war immer unbestritten. Gegen Bielefeld lieferten die Hochbegabten erneut den Beleg für diese Theorie.

"Aus den letzten drei Spielen nehmen wir sehr viel Mut und Selbstvertrauen mit. Siege helfen immer", sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Dreier gegen die Arminia, dem Siege in Sevilla (3:2) und im Derby bei Schalke 04 (4:0) vorausgegangen waren. Hummels: "Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu erkennen, aber da ist noch immer Steigerungspotenzial." Der Champions-League-Platz vier ist nach dem Patzer der Frankfurter am Freitagabend in Bremen (1:2) nur noch drei Zähler entfernt. Das gibt Rückenwind für die Schlüsselspiele.