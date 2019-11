BVB-Star Mats Hummels nach Fehler gegen FC Barcelona selbstkritisch: "Darf mir nicht passieren"

Die Krise von Borussia Dortmund setzt sich auch in der Champions League fort: Gegen den FC Barcelona verliert die Mannschaft des unter Druck geratenen Trainers Lucien Favre mit 1:3 (0:2) und hat die Qualifikation für das Achtelfinale der Königklasse nicht mehr in der eigenen Hand. Mats Hummels ging mit sich nach der Pleite hart ins Gericht. Der ehemalige deutsche Nationalspieler leitete mit einem Fehlpass das 0:2 durch Lionel Messi ein. Selbstkritisch stellte Hummels im TV-Interview bei Sky fest: "Nach dem 0:1 hatten wir eine schlechte Phase, gekrönt von meinem Fehlpass. Das darf nicht passieren."

Tatsächlich war der Hummels-Patzer die Schlüsselszene beim phasenweise engagierten Auftritt des BVB in Barcelona. In der 33. Minute beim Stand von 0:1 spielte der Innenverteidiger den Ball per Fehlpass unbedrängt in die Beine von Lionel Messi. Der Superstar netzte in seinem 700. Pflichtspiel für Barca nach Doppelpass mit Luis Suarez zum 2:0 ein. Die Vorentscheidung. Hummels angefressen: "Der Fehlpass vor dem 0:2 hat uns ein tiefes Loch gegraben, aus dem wir nicht mehr herausgekommen sind", sagte der Ex-Nationalspieler - eigentlich einer der spielerisch stabilsten BVB-Akteure der letzten Zeit.