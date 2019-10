Via Twitter: Mats Hummels nimmt Mitschuld bei BVB-Gegentor gegen Inter Mailand auf sich

Intensive Diskussion bei Twitter: Wäre das 2:0 von Inter Mailand in der Champions League gegen Borussia Dortmund zu verhindern gewesen? TV-Experten wie Ralph Gunesch stritten über die vorentscheidenden Szene des Spiels zwei Minuten vor Schluss, bei der Dortmunds Verteidiger Mats Hummels und Julian Weigl nicht gut aussahen. In den sozialen Medien eine fast alltägliche Debatte - weniger normal ist jedoch, dass sich einer der Protagonisten selbst zu Wort meldet.

Genau das tat jedoch Hummels, der einen kritischen Tweet zitierte und daraufhin einen eigenen Fehler zugab. Was war passiert? Im San Siro lief bereits die 89. Minute, als Inter-Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic den Ball in die Dortmunder Hälfte trug. Der weit aufgerückte BVB hatte das Spielgerät in der eigenen Hälfte leichtfertig vertändelt und war in einen Konter gerannt. Der Ball landete bei Antonio Candreva, der Bürki keine Chance ließ.