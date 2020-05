Von Jadon Sancho bis Mats Hummels: BVB-Trainer Lucien Favre erklärt die Personal-Lage vor dem Duell mit dem FC Bayern

Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Kracher am Dienstag gegen Spitzenreiter FC Bayern wohl wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. "Ich denke, es wird okay für Mats Hummels. Auch wenn ich es noch nicht ganz sicher sagen kann: Zu 99 Prozent wird er da sein", sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel. Hummels war beim 2:0 am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg zur Pause angeschlagen in der Kabine geblieben. Nun scheinen sich die muskulären Problemen bei Dortmunds Abwehrchef gebessert zu haben. Dabei ist der Ex-Nationalspieler nicht der einzige BVB-Star, der rechtzeitig zum Spiel gegen die Münchner wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.