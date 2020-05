BVB-Star Mats Hummels schreibt Meisterschaft ab: "Nur noch Bayern entscheidet"

Nach der Heim-Pleite gegen Tabellenführer FC Bayern München (0:1) hat Mats Hummels die Titelträume bei Borussia Dortmund für beendet erklärt. "Ich denke, damit sind alle anderen Mannschaften raus. Jetzt entscheiden nur noch die Bayern, was passiert ", sagte der BVB-Abwehrchef bei Sky. "Wir müssen auf drei Ausrutscher in sechs Spielen hoffen. Sollte sich irgendeine Chance ergeben, wollen wir da sein." Man müsse jetzt auf die eigenen Spiele schauen.

Dabei verwies der Ex-Nationalspieler darauf, dass es für sein Team in den verbleibenden Spielen nur noch um die Sicherung des zweiten Platzes und die Qualifikation für die Champions League gehen werde. Mit Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach sind dem BVB gleich drei Klubs auf den Fersen. Auch Trainer Lucien Favre glaubt nicht mehr so recht an die Dortmunder Chancen: Die Bayern jetzt noch einzuholen, sei "brutal schwer", erklärte der Schweizer. Emre Can ergänzte: "Wir müssen realistisch sein. Wir müssen auf uns schauen und sehen, dass wir die restlichen Spiele gewinnen."