Zorc erklärt: So plant der BVB jetzt auf dem Transfermarkt - Hummels "bester deutscher Innenverteidiger"

BVB-Boss Zorc: "Mache mir um den FC Bayern wenig Gedanken"

Dafür war der BVB bereit, tief in die Tasche zu greifen. Bis zu 38 Millionen Euro könnte Hummels kosten, die Basisablöse liegt wohl bei etwa 30 Millionen. So viel Geld für einen 30-Jährigen - für Zorc ist das Risiko trotzdem überschaubar. "Wir wissen, dass wir viel Geld in die Hand nehmen. Aber wir haben auch schon gute Erfahrungen mit der Verpflichtung von Axel Witsel gemacht und glauben, dass wir mit Mats einen deutlichen sportlichen Mehrwert bekommen." Der Belgier war im Vorjahr mit 29 Jahren für 20 Millionen Euro aus China gekommen und war in der vergangenen Saison einer der besten Spieler des BVB.