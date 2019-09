BVB-Trainer Lucien Favre spricht sich für DFB-Comeback von Mats Hummels aus: "Keine Diskussion"

BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc haben sich für ein Comeback von Mats Hummels in der deutschen Nationalmannschaft ausgesprochen. Auf die Frage, ob der Abwehrspieler von Borussia Dortmund nach seinen zuletzt starken Leistungen in den Planungen des DFB wieder eine Rolle spielen sollte, entgegnete Favre am Freitag: "Ja, nach seinen letzten beiden Spielen wäre es verdient - keine Diskussion." Zorc ergänzte: "Ich habe eine klare Meinung dazu und schon bei seiner Verpflichtung gesagt, dass Mats Hummels der beste deutsche Innenverteidiger ist. Dann habe ich es vor der Saison gesagt. Ich sage es auch jetzt und ich werde es wohl auch 2020 sagen. Aber das ist die Entscheidung des Bundestrainers."