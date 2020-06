BVB-Star Mats Hummels kündigt Angriff auf FC Bayern an: Meisterschaft "muss immer das Ziel sein"

Zwischen tiefem Frust und fast schon euphorischer Kampfansage lagen drei Tage. Bei der peinlichen 0:2-Heimpleite gegen Mainz 05 am vergangenen Mittwoch hatte Mats Hummels seine Kollegen noch lautstark zusammengestaucht, nach dem 2:0 am Samstag bei RB Leipzig antwortete der Abwehrchef von Borussia Dortmund auf die Frage nach etwaigen Meisterschafts-Ambitionen für die kommende Saison: "Das muss immer das Ziel sein, wenn man so eine Mannschaft hat." Man wolle in der Tabelle "einen Platz nach oben rutschen" und auch in DFB-Pokal und Champions League angreifen.

Die Leistung der eigenen Mannschaft in Leipzig hatte Hummels schwer beeindruckt. "Wir haben ein absolutes Top-Spiel hingelegt, einen der besten Auftritte in dieser Saison. Das hätte auch höher ausgehen können. Wir können sehr zufrieden sein", meinte der Ex-Nationalspieler bei Sky und wertete den Sieg auch als "eine Reaktion" auf den Auftritt gegen Mainz. Dort habe man einen "Spannungsabfall" gehabt.

Hummels schwärmt von BVB-Auftritt in Leipzig Der Lohn für die zurückgewonnene Einstellung: Der BVB kann sich seit Samstag "Vizemeister" nennen. Dies hatten die Klub-Bosse zum großen Ziel erklärt, nachdem man in der Bundesliga von Meister FC Bayern abgehängt worden war. "Wir waren ab der ersten Minute sehr präsent, hatten schon vor dem Spiel eine gute Stimmung in der Kabine, waren fußballerisch gut, gegen den Ball gut und auch laufstark", schwärmte Hummels von der Vorstellung in Sachsen: "Manchmal geht es schief, dann muss ich Kritik einstecken, wenn es klappt, dann gibt es Lob."

Die Meister-Botschaft von Hummels war offenbar auch bei den Kollegen angekommen. Torjäger Erling Haaland, der den Sieg mit einem Doppelpack herausschoss meinte: "Ich bin nicht froh über die Vize-Meisterschaft. Ich will Meister werden. Wir mussten nach dem verpassten Titel das Beste aus der Situation machen." Der Norweger weiter: "Wir waren heute richtig gut. So müssen wir in jedem Spiel spielen. Das haben wir diese Saison nicht geschafft, deshalb sind wir Zweiter geworden.“