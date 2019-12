BVB-Star Mats Hummels: So ist mein Verhältnis zu Trainer Lucien Favre wirklich

Mats Hummels hat Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis mit Coach Lucien Favre zurückgewiesen. "Es gibt keine Differenzen mit dem Trainer. Das ist Quatsch. Wir haben eine sehr gute Basis und reden viel, tauschen uns oft aus", sagte der 30 Jahre alte Abwehr-Routinier von Borussia Dortmund der Sport Bild. "Ich bin von seinen Ideen angetan. Es wundert mich sehr, wenn man mir meine Worte als Kritik am Trainer auslegt. So denke ich überhaupt nicht."

Favre setzt sonst auf ein 4-2-3-1-System. Der BVB ist nach 13 Bundesliga-Spieltagen Tabellen-Fünfter - fünf Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Nationalspieler Julian Brandt sah nach dem 2:1-Sieg in Berlin nicht nur Coach Favre in der Verantwortung. "Es geht ja nicht nur um den Trainer, sondern um die allgemeine Situation in Dortmund, um den ganzen Verein", sagte der 23-Jährige. Und Mittelfeld-Kollege Axel Witsel fügte an: "Wir haben unseren guten Charakter nach schlimmen Wochen gezeigt."