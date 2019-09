Schreck für den BVB: Mats Hummels gegen Eintracht Frankfurt verletzt ausgewechselt

Nach seinen Gala-Vorstellungen gegen Bayer Leverkusen (4:0) und den FC Barcelona (0:0) drängten zahlreiche Beobachter bereits auf ein baldiges Nationalmannschafts-Comeback des von Joachim Löw eigentlich ausgemusterten Mats Hummels. Auch BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc machten sich angesichts der überragenden Form des Routiniers öffentlich beim Bundestrainer für Hummels stark. Am Sonntagnachmittag musste der so Gelobte aber zunächst einmal einen Rückschlag wegstecken. Im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt griff sich der Innenverteidiger nach rund einer Stunde immer wieder an Hüfte und Rücken. Nach 63. Minuten verließ er schließlich verletzt das Feld.