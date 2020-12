BVB-Abwehrchef Mats Hummels gibt Update nach Verletzung: "Sieht nicht so schlimm aus"

Sorgen um die Verletzten, Ärger über den Elfmeterpfiff - der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Champions League wurde bei Borussia Dortmund nicht ausgelassen bejubelt. Gestützt auf zwei Betreuer humpelte Mats Hummels nach dem 1:1 (1:0) gegen Lazio Rom Richtung Kabine. Ein Ausfall des Abwehrchefs würde den BVB schwer treffen - zumal mit Erling Haaland schon ein weiterer Schlüsselspieler wochenlang fehlt. Doch noch in der Nacht zu Donnerstag verkündete Hummels via Instagram eine positive Botschaft.

"Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Es sieht nicht so schlimm aus. In ein paar Tagen könnte ich wieder fit sein. Aber wir werden es nochmal genau kontrollieren. Es sieht aber jetzt so aus, dass ich sehr, sehr bald schon wieder auf dem Platz stehen kann", erklärte der 31-jährige Abwehrspieler in seiner Instagram-Story. In der Nachspielzeit musste Hummels nach einem unabsichtlichen Tritt des früheren Dortmunders Ciro Immobile ausgewechselt werden. Ein Einsatz im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) scheint nicht ausgeschlossen zu sein.