BVB-Trainer Lucien Favre über Verletzung von Mats Hummels: "Er konnte sich nicht mehr drehen"

BVB-Star Marco Reus mit Wutausbruch bei TV-Interview: "Eure Mentalitäts-Scheiße geht mir so auf die Eier"

"Es gibt noch keine Diagnose, er hatte Probleme am Rücken, konnte sich nicht mehr drehen", sagte Trainer Lucien Favre nach dem Spiel. Ob Hummels den Dortmundern nun erstmal fehlen wird, blieb somit zunächst offen. Ihre nächste Partie bestreiten die Borussen am kommenden Samstag Werder Bremen. Ein Ausfall des Abwehrchefs wäre für den BVB ein harter Schlag - zumal sich Hummels zuletzt in überragender Form befand. Beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen und dem 0:0 zum Champions-League-Auftakt gegen den FC Barcelona lieferte er jeweils eine Gala-Vorstellung ab.