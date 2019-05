Wolff Fuss: Bayern oder BVB? So einen Showdown hat die Bundesliga lange nicht gesehen

Borussia Dortmund ist noch immer im Titelrennen . Einem Rennen, dem sich die Borussia zunächst trotz opulentem Vorsprung verweigerte, sich dann zumindest in Teilen doch dazu bekannte, sich in der Folge erneut partiell wieder ausschloss, um jetzt doch am 34. Spieltag noch dabei zu sein.

Dazu muss man verstehen, dass BVB-Trainer Lucien Favre einen eher esoterischen Lehransatz mit seinen Mannschaften verfolgt. Es geht bei ihm eher um Entwicklungen, um Prozesse und weniger um nackte Ergebnisse. Dass beides in dieser Saison derart im Einklang war, hat ihn offenbar mit am meisten überrascht. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass die Bayern in dieser Saison doch mit den Tücken des Alltags stärker zu kämpfen hatten als in den Vorjahren. Vielleicht auch beides.