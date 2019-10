Michael Rummenigge: Knallharte Abrechnung mit dem BVB - Lucien Favre und Julian Brandt im Fokus

Der frühere Bundesliga-Profi Michael Rummenigge hat nach dem 0:0 im Revierderby bei Schalke 04 kaum ein gutes Haar am derzeitigen Auftreten seine Ex-Klubs Borussia Dortmund gelassen. "Sie rumpeln ja eigentlich schon ein bisschen länger, wenn man das so sagen darf", meinte der 55-Jährige in einem Radio-Interview bei WDR2 und führte als Beleg gar den letzten Sieg des BVB vor gute einer Woche an: "Das 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach war auch nicht das Gelbe vom Ei. Da wurde mit viel Glück gewonnen."