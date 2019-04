Verstärkung für den Jugendbereich: BVB holt Michael Skibbe und Otto Addo zurück

Bundesligist Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Ex-Chefcoach Michael Skibbe und Ex-Profi Otto Addo am Mittwoch bekanntgegeben. Beide sollen in Zukunft im Nachwuchsbereich des BVB arbeiten. Skibbe wird Trainer der U19 und Cheftrainer aller Jugend-Mannschaften bei den "Schwarz-Gelben", Addo soll als "Talente-Trainer" jungen Spielern den Sprung in das Profiteam erleichtern. Beide Trainer werden am 1. Juli 2019 ihre Arbeit aufnehmen.