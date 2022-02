Zorc erklärt Transfer-Zurückhaltung des BVB im Winter: "Wirtschaftliche Situation nicht zum Totlachen"

Borussia Dortmund hat in der zurückliegenden Winter-Transferperiode auf die Verpflichtung von Neuzugängen verzichtet. Grund dafür ist neben dem im Januar traditionell schwierigen Spielermarkt offenbar auch die finanzielle Lage in der Branche, wie Sportdirektor Michael Zorc in einem Sky-Interview deutlich machte. Profis zu einem akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen sei "Punkt eins", so Zorc, der weiter ausführte: "Außerdem ist die wirtschaftliche Situation nach zwei Jahren Corona nicht zum Totlachen, auch nicht bei Borussia Dortmund. Da müssen wir genau überlegen, wo wir Geld investieren. Wenn uns das nicht sinnvoll erscheint, machen wir es einfach nicht", sagte Zorc. Anzeige

Der 59 Jahre alte Sportdirektor, der sein Amt im Sommer an den derzeitigen Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl übergeben wird, begründete die Zurückhaltung auch mit möglichen personellen Veränderungen nach der Saison. "Wir müssen im Hinblick auf den Sommer abwarten, was ergibt sich noch, welche Abgänge haben wir noch, worauf wir reagieren müssen - Stichwort Erling Haaland", so Zorc. Der norwegische Torjäger, der zu Jahresbeginn 2020 für etwa 20 Millionen Euro von RB Salzburg gekommen war, soll von mehreren europäischen Topklubs umworben sein und steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag. Inzwischen haben die Dortmunder Verantwortlichen jedoch mehrfach klargemacht, dass Haalands Kontrakt eine Ausstiegsklausel beinhaltet, die ihm einen Wechsel in diesem Sommer ermöglicht.

BVB-Sportdirektor Zorc gibt Transfer-Update zu Zagadou

Statt eine Ablöse zu investieren, hat die Borussia sich in dieser Woche zur neuen Saison die Dienste von Abwehrspieler Niklas Süle gesichert, dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer ausläuft. Der Transfer von Süle sei "ein Baustein" im Bestreben, weiter daran zu arbeiten, ein attraktives Gesamtpaket zu bieten, erklärte Zorc. Zu den genauen Hintergründen des Wechsels wollte sich Zorc aus Respekt davor, dass der Nationalspieler noch bis zum Sommer in München unter Vertrag steht, trotz mehrfacher Nachfrage aber nicht äußern.