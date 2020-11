BVB-Sportdirektor Michael Zorc adelt Viererpacker Erling Haaland: "Der Junge kennt keine Angst"

Lucien Favre fragte bei Erling Haaland lieber nochmal nach. Drei oder vier? Wie viele Tore waren es denn nun? Das Lächeln in den Gesichtern des Stürmers wie des Trainers verdeutlichte die gute Laune bei Borussia Dortmund nach dem 5:2-Sieg bei Hertha BSC, mit einer beeindruckenden zweiten Halbzeit und erstmals vier Haaland-Toren in einem Bundesliga-Spiel. "Erling steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Er ist erst 20, das darf man nicht vergessen. Aber er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden", adelte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Torjäger gegenüber dem Kicker.

